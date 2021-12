In, il film di Jason Reitman che ha riportato in scena la saga iniziata nel 1984 da suo padre Ivan, ci sono i volti nuovi del cast ingaggiato appositamente per questa pellicola, da Mckenna Grace a Finn Wolfhard passando per Paul Rudd e Carrie Coon, e quelli storici del franchise come Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Annie Potts (e anche lo scomparso Harold Ramis).

Poi, in aggiunta a questi, ci sono un paio di gustosi cammei celebri. C’è J. K. Simmons, avvistabile nei panni di Ivo Shandor, e Olivia Wilde in quelli di Gozer il Gozeriano.

Qualche ora fa, il make up artist della pellicola ha postato su Instagram una foto che ci permette di ammirare Olivia Wilde nel backstage del film con, addosso, il trucco e il parrucco del ben noto villain della saga, Gozer il Gozeriano appunto. Come possiamo leggere nella didascalia, la sessionedi make-up richiedeva una seduta di ben 5 ore e mezzo di durata.

Ecco, qua sotto, la foto:

Nella pellicola originale, la nemesi degli Acchiappafantasmi era interpretata dalla modella della ex Jugoslavia Slavitza Jovan (con voce di Paddi Edwards).

Ad oggi, Ghostbusters: Legacy ha incassato quasi 150 milioni di dollari, una cifra non altissima, ma comunque incoraggiante dato che, rispetto al reboot al femminile del 2016, è costato una cifra, 75 milioni di dollari, pari alla metà del budget del film di Paul Feig. Anche se, allo stato attuale delle cose, non è stato annunciato alcun sequel, qualche settimana fa Jason Reitman e lo sceneggiatore Gil Kenan hanno firmato un accordo di produzione proprio con la Sony Pictures (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

