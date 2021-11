Il cast di, il film di Jason Reitman in arrivo fra una decina di giorni nelle sale, è impegnato nella promozione stampa della pellicola. In una chiacchierata fatta con ScreenRant , Paul Rudd ha potuto parlare di uno degli Acchappafantasmi storici, Harold Ramis.

L’interprete di Ant-Man ha spiegato di aver sentito la mancanza del co-ideatore del franchise durante la lavorazione:

Conoscevo Harold, sono stato un suo grandissimo fan crescendo. Ovviamente, amando i film che aveva scritto ed essendo fissato con SCTV, quando l’ho incontrato la prima volta ero alquanto nervoso. Ha lavorato con Judd Apatow, abbiamo lavorato entrambi insieme in Molto Incinta, interpretava il papà di Seth. Non avevamo scene insieme, ma l’ho incontrato sul set e ho avuto modo di conoscerlo un po’. Poi ho lavorato per un giorno ad Anno Uno, che aveva scritto e diretto, abbiamo fatto dei reading insieme. Era una persona adorabile, estremamente calma, in stile buddista. D’altronde se guardi Ricomincio da capo, ha un che di buddista […] Lavorare a questo film mi ha fatto sentire la sua mancanza, avrei tanto desiderato parlare ancora una volta con lui perché mi sono trovato davvero bene con lui. Come la maggior parte delle persone che l’hanno incontrato.