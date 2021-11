Se queste sono le premesse, il weekend lungo del Ringraziamento potrebbe essere decisamente ricco al box-office americano:ha infatti dominato la classifica superando ogni aspettativa, e di molto. Il film di Jason Reitman ha infatti incassato ben 44 milioni di dollari in 4315 cinema, dimostrando di essere riuscito a suscitare interesse non solo nelle fasce d’età più mature (legate chiaramente al franchise), ma anche a un pubblico decisamente più giovane. Prima del suo debutto venerdì, la Sony aveva previsto un weekend da 27/28, massimo 30 milioni di dollari. Gli analisti erano più ottimisti, ma nessuno immaginava che il film si sarebbe avvicinato all’esordio del reboot di Ghostbusters nel 2016 – che uscì però pre-pandemia, e in pieno luglio. Con 44 milioni di dollari, Ghostbusters: Legacy registra il nono miglior esordio di quest’anno e potrebbe continuare la sua corsa di successo anche il prossimo weekend, complice il passaparola che si riflette nel punteggio Cinemascore A-. Ricordiamo che mercoledì escono. In tutto il mondo il film ha incassato 60 milioni di dollari (è uscito in una trentina di territori).

Scende al secondo posto Eternals, che perde un altro 60% e incassa 10.8 milioni di dollari: complessivamente il cinecomic Marvel ha raccolto 135.8 milioni di dollari, comportandosi peggio di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (-23%) e Black Widow (-12%). In tutto il mondo ha superato i 336 milioni di dollari.

Al terzo posto Clifford il grande cane rosso dimezza gli incassi e raccoglie 8.1 milioni di dollari, per un totale di 16.6 milioni di dollari. Complessivamente il film ha raccolto 33.5 milioni di dollari, un buon risultato se si pensa che è disponibile anche sulla piattaforma streaming Peacock. Al quarto posto delude l’esordio di King Richard: il film con Will Smith incassa solo 5.7 milioni di dollari, ennesimo risultato condizionato dal lancio in contemporanea su HBO Max, nonostante le recensioni positive e il Cinemascore A.

INCASSI USA 19-21/11/2021

GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE – $44,000,000 / $44,000,000 ETERNALS – $10,825,000 / $135,817,163 CLIFFORD IL GRANDE CANE ROSSO – $8,100,000 / $33,512,835 KING RICHARD – $5,700,000 / $5,700,000 DUNE – $3,065,000 / $98,191,988 VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – $2,800,000 / $206,500,066 NO TIME TO DIE – $2,705,566 / $154,688,693 THE FRENCH DISPATCH – $970,000 / $13,298,043 BELFAST – $940,000 / $3,436,010 RON UN AMICO FUORI PROGRAMMA – $888,000 / $22,098,722

Fonte: Bom