Il regista e co-sceneggiatore di Ghostbusters: minaccia glaciale, Gil Kenan, ha parlato dell’assenza dalla pellicola di Sigourney Weaver e Rick Moranis e dei loro rispettivi personaggi, Dana Barrett e Louis Tully.

Se la prima era tornata in scena in una scena post-crediti del precedente film, Ghostbusters: legacy, il secondo è notoriamente lontano dalla scena da anni: sarebbe dovuto riapparire nel sequel di Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi la cui lavorazione è sostanzialmente saltata a causa del Covid (ma lo abbiamo comunque rivisto nel 2020 insieme a Ryan Reynolds in uno spot della Mint Mobile).

Perché Dana Barrett e Louis Tully non compaiono in Ghostbusters: minaccia glaciale

Intervistato dall’Hollywood Reporter, Gil Kenan ha così spiegato l’assenza dei due amatissimi personaggi:

Questa è più una domanda per Jason Reitman. Quella era più una storia da Legacy. Non abbiamo mai scritto un ruolo per Louis Tully in Minaccia glaciale. Abbiamo già abbastanza personaggi in questa storia. Adoro Tully, tra l’altro. Sono un grande fan di Rick Moranis. Louis Tully è stato un elemento indelebile di Ghostbusters. Dana Barrett è anche uno dei miei personaggi preferiti in questi film, ma non c’era una storia per Dana Barrett in Minaccia glaciale. Ma se saremo abbastanza fortunati da fare altri film, mi piacerebbe che Dana qualcosa da fare in queste storie.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

