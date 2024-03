Dan Aykroyd ha recitato in tutti e cinque i film del franchise di Ghostbusters e riprenderà il suo ruolo di Ray Stantz anche in Minaccia glaciale. Nel nuovo film in uscita infatti il vecchio team di acchiappafantasmi composto da Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson si unirà alla nuova e giovane squadra capitanata da Phoebe Spengler (Mckenna Grace) per salvare la città di New York.

Dan Aykroyd è ora convinto che il futuro della saga sia nelle mani delle nuove leve. Ecco cosa dice a USA Today:

I ragazzi devono cavarsela da soli. Speriamo di riuscirci nei prossimi due anni.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

