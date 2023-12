Qualche settimana fa, la Sony Pictures ha diffuso online il primo trailer di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il nuovo film della saga cominciata nel 1984 col leggendario cult di Ivan Reitman. Il filmato ha, peraltro, confermato l’ovvio ovvero che i nuovi personaggi introdotti da Ghostbusters: Legacy intrecceranno nuovamente i loro destini con quelli storici del franchise interpretati da Bill Murray, Dan Aydroyd ed Ernie Hudson.

E ora, dalle pagine di Newsweek, è proprio uno dei protagonisti storici di Ghostbusters, Dan Aydroyd, a parlare, un po’ più nel dettaglio, di quello che possiamo attenderci da Minaccia Glaciale.

L’interprete di Ray Stantz spiega che la pellicola esplorerà tematiche come la perdita, il tradimento e il perdono e sarà emotivamente più “pregno” degli altri film visti finora, in aggiunta al fatto che proporrà anche scene molto spettacolari e qualche “spavento”.

Poi dice anche:

Nel momento in cui uniamo le vecchie leggende e alcune delle tradizioni (della saga, ndr.) con queste quattro spettacolari nuove interpretazioni, otteniamo un mix davvero intrigante per una storia di New York molto interessante che ci dà fiducia nel poter continuare con il concetto stesso di Ghostbusters. Non abbiamo mai fatto questo a Manhattan prima d’ora. C’è una base storica che è molto bella. Abbiamo sfruttato appieno la tecnologia CGI, ma abbiamo anche mantenuto viva, quando possibile, la vecchia scuola degli effetti speciali pratici.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale è il quarto della saga tenendo conto della timeline cominciata con il Ghostbusters originale del 1984. Quello di Paul Feig, infatti, è “fuori canone” per così dire.

Tra i nuovi ingressi nel cast, che si uniranno a Paul Rudd, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon ed Ernie Hudson, troviamo Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, il comico britannico James Acaster e Emily Alyn Lind. Lo sceneggiatore Gil Kenan si è occupato della regia.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

