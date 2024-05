All’inizio di Ghostbusters: minaccia glaciale, la giovane Phoebe (McKenna Grace) fa amicizia nientemeno che con un fantasma, Melody (Emily Alyn Lind). Dopo la visione del film, molti fan hanno iniziato a chiedersi se questo legame possa essere qualcosa di più e sulla questione è recentemente intervenuta propria l’interprete della giovane acchiappafantasmi.

Penso che Phoebe in generale abbia un grande fascino per l’aldilà e per come sarebbe essere un fantasma, quindi penso che questo sia un altro livello che si aggiunge alla questione. Lei ha Podcast come amico, ma è perché lui l’ha costretta a essere tale. È una dinamica così divertente, quei due, li adoro. Sono una coppia improbabile. Ma quali sono gli esseri umani con cui Phoebe è davvero in sintonia? Vede tutti ed è come se dicesse: “Non siete intelligenti come me. Non riesco a dialogare con voi, non capite niente”. Phoebe è una persona a sé.

Con Phoebe e Melody, penso che l’intera dinamica sia impostata e ritratta alla luce del fatto che Phoebe è più vulnerabile. Ovviamente, c’è un po‘ di tensione in quella relazione e c’è un po’ di Phoebe che si sente sfruttata da quell’amicizia. Penso che alla base ci sia un’amicizia, una relazione, che Phoebe non ha mai sperimentato prima. Ha incontrato Melody in un momento in cui era completamente isolata. Si sentiva come se la sua famiglia l’avesse abbandonata, non le fosse più permesso di essere un’acchiappafantasmi, non aveva nulla. Quindi Melody è qualcuno che le pareva la vedesse… che la capisse come persona. Ed era anche molto affascinata dall’elemento ectoplasmatico di tutto questo, quindi penso che fosse un rapporto stretto che Phoebe non aveva mai avuto prima, e si sentiva vista come persona in un momento di vulnerabilità. Per me, quindi, penso che qualsiasi cosa le persone vogliano raccontare nelle loro relazioni, sono entusiasta e felice che le persone possano vedere se stesse nei personaggi, ma per me era solo un’amicizia che Phoebe non aveva mai sperimentato prima, e quindi era così affascinata da Melody.