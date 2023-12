Il profilo Instagram Ufficiale di Ghostbuster ha confermato che in Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il nuovo film della saga in arrivo il prossimo anno nelle sale, ci sarà anche Slimer, l’iconico, amatissimo e, soprattutto, vorace spettro verde che abbiamo visto per la prima volta infestare il Sedgewick Hotel nel capolavoro di Ivan Reitman del 1984.

La notizia è stata data tramite la condivisione di un imponente standee cinematografico di Ghostbusters: Minaccia Glaciale in cui è appunto possibile vedere anche Slider:

Ghostbusters: Minaccia Glaciale è il quarto della saga tenendo conto della timeline cominciata con il Ghostbusters originale del 1984. Quello di Paul Feig, infatti, è “fuori canone” per così dire.

Tra i nuovi ingressi nel cast, che si uniranno a Paul Rudd, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon ed Ernie Hudson, troviamo Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, il comico britannico James Acaster e Emily Alyn Lind. Lo sceneggiatore Gil Kenan si è occupato della regia.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

