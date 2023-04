Ghosted, il film di Dexter Fletcher con Chris Evans e Ana De Armas uscito in streaming esclusivo su Apple TV Plus lo scorso 21 aprile è stato letteralmente demolito dalla critica. Potete dare un’occhiata alla caterva di recensioni negative ricevute alla pellicola su Rotten Tomatoes.

Ciò nonostante, l’appeal delle due star protagoniste ha sortito comunque i sui effetti: il film ha difatti ottenuto il miglior esordio di sempre sulla piattaforma del colosso di Cupertino. Stando alle stime di Samva TV riportate da Deadline, nei primi due giorni di presenza in streaming su Apple TV Plus, Ghosted è stato visto in 328.500 abitazioni nordamericane (e i numeri hanno proseguito con un ottimo trend anche nelle giornate successive). Sono stati battute le performance ottenute da altri lungometraggi proposti sulla piattaforma come Finch (5 novembre 2021) con 228.500 abitazioni raggiunte, Spirited (18 novembre 2022) 174.000, Tetris (31 marzo 2023) con 88.000 e My Mind & Me (4 novembre 2022) con 78.100.

Apple non ha commentato la questione.

Ghosted viene descritto come “un film romantico con alto tasso d’azione e avventura che racconta la storia di Cole (Chris Evans), un uomo buono e onesto, che si innamora perdutamente dell’enigmatica Sadie (Ana de Armas), arrivando a scoprire in modo scioccante che lei è in realtà un agente segreto. Prima che possano decidere di darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo”.

Il film è disponibile in streaming su Apple TV+ dal 21 aprile.

