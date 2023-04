Uscirà il 21 aprile su Apple TV+ Ghosted, il nuovo film diretto da Dexter Fletcher (Rocketman) con protagonisti Chris Evans e Ana de Armas affiancati da un cast decisamente ricco. Ma in una nuova intervista in vista del lancio del blockbuster, Evans promette diverse sorprese proprio nel cast, perché a quanto pare ci saranno cameo di attori dell’Universo Cinematografico Marvel decisamente inaspettati:

Ci sono dei cameo. Possiamo rovinarli?! Ci sono degli amici della Marvel che si fanno vedere. Odio chiedere alle persone se vogliono fare un cameo, è terribile! […] Dipende ovviamente dal tempo a loro disposizione, detto questo, queste persone si sono fatte valere, sono venute sul set per me. È stato grandioso.

Get ready for some Marvel cameos in @chrisevans' new film, #Ghosted! pic.twitter.com/yuaxaDnQyY — Good Morning America (@GMA) April 17, 2023

Di chi si tratterà? Non possiamo ancora saperlo: gli attori che sappiamo fanno parte del cast sono Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris, Tate Donovan. Ghosted viene descritto come “un film romantico con alto tasso d’azione e avventura che racconta la storia di Cole (Chris Evans), un uomo buono e onesto, che si innamora perdutamente dell’enigmatica Sadie (Ana de Armas), arrivando a scoprire in modo scioccante che lei è in realtà un agente segreto. Prima che possano decidere di darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo”.

Alla sceneggiatura troviamo il duo Rhett Reese / Paul Wernick (Zombieland, Deadpool) assieme al duo Chris McKenna & Erik Sommers (Ant-Man and the Wasp, Spider-Man: No Way Home). Prodotto da Skydance, il film sarà disponibile in streaming su Apple TV+ il 21 aprile.

