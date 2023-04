Ghosted, il nuovo film diretto da Dexter Fletcher con protagonisti Chris Evans e Ana de Armas (GUARDA IL TRAILER), è ora disponibile su AppleTv+. La storia ha come protagonista Cole (Evans), un uomo buono e onesto, che si innamora perdutamente dell’enigmatica Sadie (de Armas), scoprendo poi che lei è in realtà un agente segreto.

Come aveva anticipato lo stesso protagonista, nel corso delle vicende sono presenti alcuni cameo di attori, che, come Evans, hanno fatto parte dell’Universo Cinematografico Marvel. Ecco quindi l’elenco completo: non proseguite la lettura se non avete ancora visto il film e non volete incappare in SPOILER.

Nel corso della storia, alcuni cacciatori di taglie iniziano a seguire Cole e Sadie, a cominciare da uno senza nome interpretato da Anthony Mackie , ovvero Sam Wilson / Captain America.

, ovvero Sam Wilson / Captain America. Il personaggio viene poi attaccato dal “Leopardo”, un collega ritratto dall’attore di Star Trek John Cho. Quest’ultimo viene successivamente ucciso da un terzo cacciatore di taglie, di cui veste i panni Sebastian Stan , ovvero Bucky Barnes / Soldato d’Inverno.

, ovvero Bucky Barnes / Soldato d’Inverno. Il finale del film presenta poi al pubblico Jonah, un ex fidanzato di Sadie, interpretato dalla star di Deadpool Ryan Reynolds (che presto rivedremo in Deadpool 3).

Anche gli autori del film non sono estranei alla Marvel: alla sceneggiatura di Ghosted troviamo infatti il duo Rhett Reese / Paul Wernick (Zombieland, Deadpool) assieme al duo Chris McKenna & Erik Sommers (Ant-Man and the Wasp, Spider-Man: No Way Home). Prodotto da Skydance, il film è disponibile in streaming su Apple TV+ dal 21 aprile.

Cosa nei pensate dei camei degli attori dell’Universo Cinematografico Marvel in Ghosted? Lasciate un commento!

