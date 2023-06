Sono stati annunciati quattro nuovi ospiti della 53 esima edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà tra il 20 e il 29 luglio nella cittadina campana. Come risposta il comunicato stampa che riprendiamo:

***

Saranno proprio i ragazzi ad incontrare alcuni dei volti più amati del piccolo e grande schermo, che hanno fatto dell’arte una vera e propria ragione di vita: GIACOMO GIORGIO, MATTEO PAOLILLO, FEDERICO CESARI e PILAR FOGLIATI.

Da quando aveva sei anni sogna di diventare un attore, GIACOMO GIORGIO ha le idee chiare e di quel sogno ne sta facendo una splendida realtà: cresciuto a pane e teatro, è oggi uno degli artisti più interessanti e amati. Sarà a Giffoni il 23 LUGLIO, è il volto di Ciro nella serie “Mare Fuori”, al cinema ha interpretato un ruolo importante in Diabolik – Ginko all’attacco e prossimamente lo ritroveremo nelle sale con Diabolik chi sei? diretto ancora una volta dai Manetti Bros. Lo ritroveremo poi in “Noi Siamo Leggenda” una coproduzione Rai e Prime Video e in Per Elisa diretto da Marco Pontecorvo che racconta l’omicidio di Elisa Claps.

Orgoglio campano, uno dei grandi talenti di casa che ha saputo farsi conoscere e amare. Intenso e versatile, a soli 13 anni comprende la sua grande passione per la recitazione cominciando un percorso di studio e ricerca che lo porterà a Roma: è MATTEO PAOLILLO, passionale e appassionato, con il suo Edoardo è tra i volti più amati di “Mare Fuori”, la serie che nel 2020 lo consacrerà al successo e che riuscirà a dare libera espressione al grande amore per la musica. È lui infatti a cantare la sigla che ha ottenuto il disco di platino e diversi brani della colonna sonora della serie, il suo primo lavoro discografico “Come Te” ha già conquistato le classifiche: un successo travolgente per Paolillo che torna a Giffoni il 27 LUGLIO, come fosse davvero un po’ casa, per incontrare i giurati.

Grande ritorno al festival anche per FEDERICO CESARI, che incontrerà i juror il 28 LUGLIO: dopo il grande successo di Skam Italia, nel 2018, è il protagonista di Tutto chiede salvezza per la regia di Francesco Bruni. Un’interpretazione sublime, intensa e coinvolgente, capace di arrivare al cuore del grande pubblico. Nella serie è Daniele, e affronta il delicato percorso del trattamento sanitario obbligatorio, in estate riprenderanno le riprese della seconda stagione.

Sguardo accattivante e inconfondibile, PILAR FOGLIATI brilla di luce propria ed è pronta ad illuminare Giffoni con la sua assoluta e naturale energia il 29 LUGLIO. La sua carriera comincia a teatro, tra emozioni e sperimentazioni esordisce sul grande schermo nel 2016 come protagonista del film di Fausto Brizzi, Forever Young per poi diventare uno dei volti più amati e riconosciuti di diverse produzioni Rai di successo come Cuori, Non dirlo al mio capo e Un passo dal cielo. A dicembre è stata protagonista della serie Netflix Odio il Natale e in primavera ha debuttato alla regia di Romantiche, film in cui interpreta anche le quattro ragazze protagoniste.

