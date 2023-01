Giancarlo Esposito: la star di Breaking Bad e Better Call Saul entra nel cast di Megalopolis

È Deadline a segnalare in esclusiva che Giancarlo Esposito, l’acclamato interprete di Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul (ma anche di Moff Gideon in The Mandalorian), è entrato a far parte del cast di Megalopolis, la nuova pellicola di Francis Ford Coppola. Il suo ruolo non è stato ancora reso noto.

Giancarlo Esposito si unisce al già nutrito cast d’interpreti che comprende Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Bailey Ives, Grace Vanderwaal e James Remar.

Megalopolis era stato annunciato per la prima volta al Festival di Cannes 20 anni fa, quando si disse che sarebbe stato ambientato a New York e sarebbe ruotato attorno al sogno di un architetto di creare un’utopia, idea contro la quale si scaglia il sindaco della città.

La sinossi preliminare del film lo descrive come “una storia epica di ambizioni politiche, genio e amore in conflitto”. Coppola non è mai riuscito a far partire la produzione di Megalopolis fino al giorno in cui ha venduto la sua nota azienda vinicola della Napa Valley alla Delicato decidendo d’investire parte dei proventi proprio nella produzione del kolossal.

