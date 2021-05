Secondo quanto riportato da Deadline , attrice vista di recente in film come Il rito delle streghe e Giù le mani dalle nostre figlie, farà parte del cast di un thriller pandemico ancora senza titolo prodotto anche dalla Miramax.

John Hyams (Alone, Universal Soldier – Il giorno del giudizio, Gli occhi del dragone) dirigerà il progetto basandosi su una sceneggiatura di Kevin Williamson (Scream) e Katelyn Crabb.

Il lungometraggio si ambienta quando il Paese si chiude a causa di una pandemia e la studentessa universitaria Parker (Adlon) decide insieme alla sua migliore amica di mettersi in quarantena da sole nella casa di famiglia sul lago, o almeno così pensano.

Bill Block e Ben Fast della Miramax produrranno il film insieme a Kevin Williamson.

“Williamson e Crabb hanno scritto una storia che intreccia la palpabile paura che tutti abbiamo sperimentato nell’ultimo anno unita con la loro capacità di amplificare abilmente le nostre ansie inconsce utilizzando il genere horror”, ha dichiarato Block della Miramax, “Con Hyams alla regia del progetto sappiamo che questo film è destinato ad essere uno dei progetti preferiti dai fan”.

Gideon Adlon è apparsa anche in Skin in the Game e The Mustang.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!