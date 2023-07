Dopo Matt Smith, anche Asa Butterfield sarà ospite della 53esima edizione del festival di Giffoni, in programma dal 20 al 29 luglio.

Ecco il comunicato:

ASA BUTTERFIELD a #Giffoni53: un incontro speciale per i giffoner, il 26 luglio conosceranno uno dei volti più intensi e talentuosi del piccolo e grande schermo. Nel posto dove tutto è possibile arriverà un nuovo grande interprete per raccontarsi senza riserve, facendosi spazio tra i sogni dei giurati, provenienti da oltre 30 nazioni, con semplicità e grandezza.

A soli 8 anni debutta in Tv con AFTER THOMAS (2008), Asa Butterfield non ha mai smesso di inseguire quel desiderio di vivere di questa arte diventata oggi sua imprescindibile certezza. Sarà IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, tratto dall’omonimo romanzo di John Bayne, a valergli il plauso della critica ed una nomination ai British Independent Film Award come Miglior Attore Emergente. Un film che ha segnato inevitabilmente la sua carriera, fino all’incontro con Martin Scorsese nel 2015, uno dei maestri del cinema mondiale, per HUGO CABRET: capolavoro perfetto e affascinante, un vero e proprio dono d’amore per la magia della settima arte attraverso il mito di George Méliès, dove Butterfield sorprende per bravura e consapevolezza con un’interpretazione emozionante e completa.

A Giffoni per la prima volta, troverà tanti giovani che come lui sognano di fare e vivere di cinema, di emozioni forti e sorprendenti. Saranno proprio i ragazzi a consegnargli il Giffoni Award.

Dal 2019 Asa è principalmente conosciuto per aver interpretato il protagonista Otis Milburn nel fenomeno mondiale targato Netflix SEX EDUCATION, pronto a tornare con la quarta stagione entro la fine di quest’anno. Più recentemente, è stato visto invece nel film FLUX GOURMET, diretto da Peter Stricklands, accanto a Gwendoline Christie – e come protagonista in YOUR CHRISTMAS OR MINE? – IL TUO NATALE O IL MIO?, film rilasciato su Amazon Prime alla fine del 2022.

Tra le partecipazioni cinematografiche e televisive di Asa troviamo anche: CHOOSE OR DIE (2022), GREED – FAME DI SOLDI (2019), WATCH THE SKIES (2019), SLAUGHTERHOUSE SPACCA (2018), TIME FREAK (2018), ALLA FINE CI SEI TU (2018), RIGHT PLACE, WRONG TIM (CORTO) (2018), THUNDERBIRDS ARE GO (2017), THE HOUSE OF TOMORROW (2017), 1918 – I giorni del coraggio (2017), LO SPAZIO CHE CI UNISCE (2017), Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali (2016), 10,000 SAINTS (2015), IL GIOCO DI ENDER (2013), WOLFMAN (2010), Tata Matilda e il grande botto (2010), MERLIN (2008), e ASHES TO ASHES (2008).

