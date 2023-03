Un giorno di ordinaria follia: Michael Douglas riflette sul suo personaggio e sull’eredità del film

Un giorno di ordinaria follia compie trent’anni e, per l’occasione, il suo attore protagonista, Michael Douglas, ha concesso un’intervista ad AV Club, in cui ha riflettuto sul suo personaggio e sull’eredità della pellicola.

Nel film diretto da Joel Schumacher, interpreta William Foster, un ingegnere di mezz’età che lavora per il dipartimento della Difesa e si ritrova imbottigliato nel traffico mentre cerca di andare a trovare la figlia per il suo compleanno, nonostante l’ex moglie (Barbara Hershey) abbia un ordine restrittivo nei suoi confronti. Decide così di lasciare l’auto e di percorrere a piedi la città; lungo il percorso, criminali e cittadini comuni diventano il bersaglio del suo comportamento sempre più violento. L’attore inizia raccontando cosa lo ha attratto della sceneggiatura:

Era una sceneggiatura fantastica che mi è arrivata all’improvviso. Ebbe Roe Smith aveva una sceneggiatura meravigliosa. In origine doveva essere un film per la televisione. Tutti pensano sempre alla California del Sud come alla patria di Hollywood, ma in realtà è stata il centro dell’industria della difesa per moltissimi anni. Molte delle principali società della difesa si trovavano nella California meridionale. [La storia aveva] il personaggio di un uomo che era un patriota, che si faceva il mazzo e che in pratica riesce a uscire dalla guerra del Vietnam e poi riceve il benservito. [Sente] tutta questa sorta di disincanto per quello che è successo alla sua città. Sarebbe difficile farlo ora, per alcuni temi come le armi, il razzismo e tutto il resto. Ho trovato che avesse un nucleo reale e molto veritiero. E D-FENS [il soprannome del personaggio indicato dalla targa della sua auto] è nato tra una camicia bianca da lavoro, un po’ troppo stretta per me, un po’ troppo sporgente, una piccola calcolatrice di plastica, le penne nel taschino e i capelli. Questo ha semplicemente strutturato quel tizio. E poi l’idea geniale che cercasse di attraversare Los Angeles con tutto il traffico. È una delle mie preferite. Mi è piaciuta molto.