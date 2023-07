In una recente intervista con Variety, la co-presidente della Paramount Daria Cercek ha parlato del sequel del Gladiatore in cantiere e di come il candidato al premio Oscar Paul Mescal sia stato scelto per il ruolo di Lucio.

Secondo la Cercek, lei e il co-presidente Michael Ireland erano ad assistere ad una rappresentazione di Un tram che si chiama desiderio (che é valso a Mescal il Laurence Olivier Award) nel West End, ed é li che é nato il colpo di fulmine che ha fatto si che l’attore venisse scelto: “Lui (Paul Mescal) interpretava Stanley, in un sacco di scene si toglieva la maglietta ed era qualcosa di… magnetico. Anche le signore del pubblico apprezzavano in maniera abbastanza diretta e noi ci siamo guardati e abbiamo pensato ‘mi sa che abbiamo trovato il nostro uomo‘”.

Ricordiamo che ne Il gladiatore 2 Paul Mescal interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen). Nella pellicola originale era interpretato da Spencer Treat Clark e che è anche il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio di Marco Aurelio che uccise suo padre e conquistò il trono. La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire. Il resto del cast comprende Denzel Washington, Joseph Quinn e Pedro Pascal.

