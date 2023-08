Anche se le riprese de Il gladiatore 2 sono attualmente in pausa a causa dello sciopero degli attori, la pellicola di Ridley Scott che proseguirà il racconto della storia cominciata con l’ormai leggendario film con Russell Crowe fa già discutere.

Come riportato dal The Times of Malta, il lungometraggio riceverà un rimborso economico pari a quasi 47 milioni di euro. Si tratta di un record assoluto in ambito europeo: nessuna produzione hollywoodiana aveva mai ricevuto indietro un quantitativo così elevato di denaro (sotto forma di rimborso o sgravio fiscale).

Come scrive la testata:

Il tutto fa parte di un generoso piano di finanziamento in contanti che promette alle case di produzione fino al 40% di rimborso in contanti se girano a Malta. Il rimborso batte il record per il maggiore aiuto statale mai elargito a una produzione cinematografica nell’Unione Europea.

Il giornale fa notare, con una punta di polemica neanche troppo velata, che se, da una parte, l’intento è nobile perché questi soldi dovrebbero poi ricadere nell’indotto dell’isola, la realtà dei fatti è ben differente visto che:

Dei 46,7 milioni di euro che Il gladiatore 2 riceverà 5 milioni di euro saranno destinati a coprire una quota dei salari dell’attore Denzel Washington, del regista Ridley Scott e degli altri membri principali del cast e della troupe. Milioni di euro in più saranno utilizzati per pagare i salari di centinaia di altri membri stranieri della troupe e attori, oltre a sovvenzionare il noleggio di attrezzature cinematografiche di alta qualità, accessori, costumi e macchinari provenienti da altri paesi. Ciò significa che decine di milioni di euro idonei per il rimborso vengono spesi per servizi offerti da aziende straniere e individui che non pagano le tasse localmente.

Ma non si tratta dell’unico film di Ridley Scott che, di recente, ha beneficiato di questo schema di rimborso: per sole tre riprese di Napoleon effettuate a Malta, Apple (che ha prodotto il kolossal in uscita questo autunno) si è beccata ben 12,8 milioni di dollari di rimborso.

Il Times sottolinea stizzito che:

Malta viene utilizzata soltanto come “rappresentazione”controfigura” di altri paesi sia in Napoleon che in Il gladiatore 2, smentendo chi afferma che tali grandi film pubblicizzino l’isola.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: The Times of Malta

