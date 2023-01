Il Gladiatore: Paul Mescal sarà il protagonista del sequel diretto da Ridley Scott

Che Ridley Scott stesse vagliando i nomi in lizza per il cast del sequel de Il Gladiatore era una voce che girava da tempo, e che il regista fosse pronto a mettere definitivamente in cantiere il film dopo aver girato Napoleon era cosa nota, ma oggi tutte le indiscrezioni si concretizzano in una prima, fondamentale conferma: Paul Mescal (star della serie tv Normal People) è in trattative finali per interpretare il protagonista dell’atteso blockbuster.

Il team di produzione è già stato messo insieme: Scott dirigerà su uno script di David Scarpa e produrrà attraverso la sua Scott Free, al fianco di Doug Wick & Lucy Fisher con la loro Red Wagon Entertainment. Torneranno la costumista Janty Yates e lo scenografo Arthur Max, mentre la Paramount si occuperà della produzione (con il potenziale coinvolgimento della Universal, mentre la DreamWorks non parteciperà).

Gli incontri con i potenziali protagonisti sarebbero iniziati a novembre, quando la sceneggiatura definitiva è stata consegnata alla produzione, e Mescal è stato uno dei primi attori vagliati da Scott, che tuttavia ha voluto continuare a vedere anche altri volti. Per l’attore si tratta di una svolta fondamentale nella carriera, dopo la nomination all’Emmy per Normal People è infatti un importante passaggio sul grande schermo. È anche protagonista di Aftersun, che sta facendo parlare molto di sé nella stagione dei premi.

Mescal interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen), che nel film originale era interpretato da Spencer Treat Clark e che è anche il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio di Marco Aurelio che uccise suo padre e conquistò il trono. La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline