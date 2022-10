Glass Onion al cinema anche in Italia? Le trattative sono in corso

Qualche giorno fa Rian Johnson ha annunciato che Glass Onion – A Knives Out Story arriverà nei cinema americani per una settimana di anteprime nelle più grandi catene (AMC, Regal e Cinemark) nel mese di novembre, prima di approdare su Netflix a Natale.

C’era molta attesa circa un annuncio su un lancio più ampio, e a quanto pare questo lancio ci sarà. Netflix ha infatti siglato un accordo con le catene europee Vue International e Cineworld per far uscire il film anche nei cinema britannici: dal 23 al 29 novembre sarà proiettato in un numero selezionato di sale, prima di approdare in streaming il 23 dicembre.

La buona notizia è che il lancio internazionale non si limiterà al Regno Unito (si parla di 600 sale in tutto il mondo). Sono in corso le trattative con Vue per far uscire Glass Onion nel circuito Vue anche in Italia e Germania, rispettivamente nelle catene The Space e CinemaxX. Non è noto se tali trattative siano in corso anche con AMC per far uscire il film nella catena UCI Cinemas, ma quello che sappiamo è che l’intenzione di Netflix è di portare la pellicola di Rian Johnson nelle sale del nostro paese.

Vi terremo aggiornati, intanto qui sotto potete vedere un nuovo promo legato all’apertura delle prevendite negli USA e in UK:

#GlassOnion: A Knives Out Mystery comes to movie theaters for one week only starting November 23—and tickets are now officially on sale! I urge you to seize upon this most tantalizing cinematic opportunity: https://t.co/OSKu2Dij0N pic.twitter.com/Olgy0jQtYQ — Glass Onion: A Knives Out Mystery (@KnivesOut) October 10, 2022

Trovate tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

Fonte: variety