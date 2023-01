Glass Onion: Rian Johnson svela qualche dettaglio aggiuntivo sul partner di Benoit Blanc

In Glass Onion – Knives Out abbiamo scoperto l’identità dell’attore che interpreta il compagno di Benoit Blanc: Hugh Grant.

Non si sa sostanzialmente nulla di questo personaggio che possiamo vedere in uno dei momenti iniziali del film anche se, in un podcast di Empire, Rian Johnson ha potuto condividere qualche dettaglio aggiuntivo su di lui.

Il regista ha spiegato che:

Sono una coppia. Il suo nome è Philip. Ho semplicemente pensato a chi mi avrebbe portato il maggior quantitativo di gioia come interprete del partner di Benoit Blanc e ho pensato a Hugh Grant. È stata una gioia lavorare con lui, è venuto sul set per un giorno, ha fatto quella scena scollegata dal resto e si è fidato di noi che volevamo inserirla nel film. Amo anche il fatto che sia a casa, intento a fare del pane a lievitazione naturale. Non so ancora se lo vedo come l’equivalente di Watson per Sherlock Holmes, ma è un bene avere questi elementi separati, in più stanno in un bell’appartamento che per me Blanc non si potrebbe permettere quindi credo che lui abbia un vero lavoro.