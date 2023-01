Glass Onion è già uno dei film originali più visti di sempre su Netflix

Scommessa vinta per Glass Onion: il film di Rian Johnson, primo di due sequel di Cena con delitto uscito per una settimana nei cinema di tutto il mondo e poi a Natale su Netflix, ha registrato ottimi ascolti sulla piattaforma in streaming.

Da quando è uscito su Netflix il 23 dicembre, il film è stato visto per 209.4 milioni di ore in dieci giorni, di cui 82 milioni nella prima settimana (ma è uscito di venerdì) e 127 nella settimana successiva. Netflix sostiene che si tratta di circa 90 milioni di abbonati, quindi quasi uno su due (in tutto il mondo la piattaforma ha poco più di 223 milioni di abbonati).

È quindi già entrato nella top-ten di tutti i tempi, al decimo posto della top-ten dei film originali in lingua inglese più visti nei primi 28 giorni dalla loro uscita (al nono posto c’è The Irishman con 214 milioni di ore, verrà battuto in questi giorni ovviamente). C’è ancora tutto il tempo perché il film continui a scalare la classifica, e vedremo alla fine dei 28 giorni in che posizione sarà. Tuttavia, difficilmente arriverà sul podio: Netflix afferma che il ritmo degli ascolti di Red Notice (364 milioni di ore) e Don’t Look Up (359 milioni di ore) era più serrato nei primi dieci giorni dopo l’uscita.

Parallelamente, Cena con delitto sta avendo una rinascita: il film è stato visto per 16.7 milioni di ore su Netflix nell’ultima settimana. Non solo, guida anche i noleggi e gli acquisti digital: è anche primo su iTunes e Google Play, mentre è settimo su Vudu. Insomma, l’operazione Knives Out sembra sia stata davvero un successo.

Fonte: Top10