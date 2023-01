Glass Onion: ecco la fonte d’ispirazione per il personaggio di Derol interpretato da Noah Segan

Tra i tanti cameo presenti in Glass Onion – Knives Out (LEGGI LA RECENSIONE) c’è anche quello di Noah Segan nei panni del misterioso fannullone Derol, che si aggira indisturbato per la villa di Miles (Edward Norton). In un’intervista con Variety, il regista Rian Johnson ha rivelato come l’ispirazione per il personaggio deriva dal suo amico di lunga data Derol Frye. Quest’ultimo aveva già “prestato” il suo nome al personaggio, Brendan Frye, interpretato da Joseph Gordon-Levitt in Brick, film d’esordio di Johnson. L’amico del regista racconta come è nata l’idea per Glass Onion:

Nell’aprile del 2021, stavamo facendo un barbecue a casa dei miei genitori e lui [Rian Jonhson] ha scattato una foto alla mia maglietta, perché faccio parte di una band chiamata Little Petie & the Mean Old Men, e avevo questa esclusiva (one-off) maglietta [della band], che avevo realizzato. Mi ha detto: “Inserirò un personaggio in Glass Onion chiamato Derol e Little Petie & the Mean Old Men sarà la sua band preferita“. Ho scoperto che Noah lo avrebbe interpretato. E mi sono detto: “Aspetta, vuoi fare di questo tizio un idiota?”.

Questo personaggio sembra non influenzare la trama principale del film, ma il regista riflette: “Derol è iniziato come un personaggio comico per tutta la durata del film. E poi, stranamente, come tendono a fare gli attori comici, è diventato sempre più curiosamente importante“. Prendendo spunto dai “Kato Kaelin del mondo”, gli “scrocconi” che non sembrano far parte dell’entourage di persone ricche o importanti, ma sono sempre in giro, per Johnson il personaggio crea un pizzico di imprevedibilità divertente che prende il pubblico alla sprovvista: “Credo che avere questo pizzico di caos nel bel mezzo di una storia così avvincente abbia finito per essere molto importante”.

Johnson ha ammesso che la capigliatura di Derol è stata fortemente ispirata dai capelli “alla Michael Landon” di Segan durante la pandemia e che non ha deliberatamente mai elaborato una backstory più dettagliata per spiegare il suo comportamento, tanto meno come sia arrivato a vivere in una stanza degli ospiti nella villa di Miles. “C’è qualcosa di divertente per me nel creare un personaggio e non capire mai da dove viene“, le sue parole.

