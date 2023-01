In Glass Onion – Knives Out (LEGGI LA RECENSIONE) Janelle Monáe interpreta le due gemelle Andi, innovatrice tecnologica e cofondatrice di Alpha, e Helen, insegnante.

In un’intervista con THR, l’attrice ha parlato di come i due personaggi rappresentino ciascuno un tipo di donna nella nostra società e cosa di lei stessa ha portato nella loro caratterizzazione. Ecco le sue parole:

Credo che Rian Johnson abbia scritto questi personaggi che mi attraggono moltissimo. C’è Helen, che viene dall’Alabama settentrionale ed è un’insegnante che ha una vita semplice, ama i bambini, non ha interesse a frequentare miliardari o persone di New York che assomigliano ai “disgregatori” che frequenta sua sorella. E Andi è una donna che ricopre tutti i ruoli aziendali: è la minoranza nella maggioranza e ha dovuto assimilarsi per raggiungere un certo livello. Deve far sentire la sua presenza perché ci sono tanti tech bro ed esaltati sedicenti geni che la guardano dall’alto o cercano di prendere e rubare il suo lavoro perché non hanno una loro idea originale. Quindi conoscevo entrambe le donne. Voglio solo aggiungere che la razza non è mai stata menzionata in questa sceneggiatura. Chiunque avrebbe potuto interpretare questi personaggi. Ma siccome sono nera, all’improvviso il significato è diverso. Volevo presentarmi e onorare quelle donne che conosciamo e che ogni singolo giorno non vengono credute, a cui vengono tolte delle cose, e che alla fine si fanno avanti e vendicano la loro sorella, anche se non è la loro sorella biologica. Si battono per tutte le donne che non possono difendersi da sole, per qualsiasi motivo.