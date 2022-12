10 film da vedere su Netflix in attesa dell’uscita di Glass Onion – Knives Out

Glass Onion è il sorprendente sequel di Cena con delitto, il film del 2019 sempre diretto da Rian Johnson, in arrivo il 23 dicembre solo su Netflix. Una rielaborazione in chiave moderna della tradizionale struttura del whodunit, il giallo classico, che ha dimostrato di saper resistere agli scossoni del tempo, ai moderni detective e alle loro indagini psicologiche. Glass Onion – Knives Out è irresistibile proprio perché è sia antico nella struttura che modernissimo nel modo in cui mette in fila i colpi di scena e per tono, ritmo e abbondanza di citazioni metatestuali.

Se in attesa di vedere Glass Onion volete esplorare il genere, o quelle atmosfere, vi consigliamo 10 film da vedere su Netflix. Le abbiamo selezionate per dare una panoramica ampia di cosa possa fare il genere ma anche per farvi rimanere vicini a dei personaggi eccentrici come quelli del film. Non si può non partire da:

Cena con delitto – Knives Out

Da vedere per entrare in un ingranaggio perfetto e appassionante

La prima indagine di Benoit Blanc in un film che definire corale è dire poco. Daniel Craig è affiancato da Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield e non solo! Uno scrittore di gialli viene trovato morto. Si parla di suicidio ma qualcosa non torna. Tutti i parenti vengono convocati per far luce sull’accaduto. Si aprirà il vaso di Pandora che contiene i mali di una famiglia con nodi intricati di interessi, cattiveria e segreti. Un film che è come essere su montagne russe dell’arte della deduzione e dell’indagine.

Enola Holmes

Da vedere per godersi un giallo adatto a tutta la famiglia

Enola Holmes è un mistero con dentro un mistero. Lo è cinematograficamente parlando perché in pochi avrebbero scommesso sull’adattamento della serie di libri per ragazzi scritta da Nancy Springer. Una sorta di primo approccio per un nuovo pubblico verso un genere che potrebbe apparirgli stantio. Un film senza pretese che fa quello che gli viene chiesto. Eppure qualcosa ha funzionato ancora meglio di come previsto così, complice la presenza di Millie Bobby Brown e Henry Cavill, il film si è meritato un sequel e un successo trasversale diventando un fenomeno che hanno visto un po’tutti. Veramente per tutta la famiglia.

Sherlock Holmes

Da vedere per ricredersi: i gialli possono essere travolgenti come un video musicale

Su Netflix c’è la saga senza cui Glass Onion – Knives Out non sarebbe esistito con questo aspetto. È grazie infatti allo Sherlock Holmes di Robert Downey JR e il Dr. John Watson interpretato da Jude Law se i gialli oggi sono promossi e raccontati al pubblico come brillante intrattenimento adrenalinico postmoderno. La regia di Guy Ritchie ha svecchiato l’indagine deduttiva rendendola uno spettacolo cinetico in cui le immagini bombardanti fanno sentire come dei supereroi nei panni di detective. Tolto dalla televisione, il giallo è tornato ad essere un blockbuster grazie a questa straordinaria coppia.

The Game

Da vedere per sentirsi circondati da una cospirazione. O è solo un gioco?

Cambiamo atmosfera e andiamo nel thriller paranoide. In The Game di David Fincher il ricco Nicholas Van Orton riceve un invito a un club di giochi di ruolo. Proprio come i protagonisti di Glass Onion, seppur avvolto in una notte molto più inquietante e impregnata di morte e cospirazione, l’uomo si trova in un gioco per la sua stessa vita. Qualcuno lo osserva, tutti recitano una parte, verità e finzione si mischiano diventando indistinguibili. Ma perché sta succedendo tutto questo? È già un classico e non è da perdere.

Now You See Me – I maghi del crimine

Da vedere per unire la spettacolare magia e una trama ad incastro che tiene sulle spine

La formula vincente dei gialli moderni è un cast corale e una trama che cammina in equilibrio sul confine con il magico o l’inspiegabile. Non a caso Glass Onion è ambientato in una struttura all’avanguardia, futuristica e piena di tecnologia e macchinari. Now You See Me – I maghi del crimine condivide entrambe le decisioni narrative. È un affare di maghi questa volta, convocati tramite tarocchi formano la squadra dei migliori illusionisti del mondo: I quattro cavalieri. Giustizia, crimine e piani perfetti in questo inseguimento tra guardie e ladri senza confini.

Un piccolo favore

Da vedere per chi si fida troppo delle proprie amiche

Blake Lively e Anna Kendrick nel thriller di Paul Feig. Due amiche, un piccolo favore, dei bambini di cui prendersi cura e una scomparsa misteriosa da risolvere. Un filma incastri pieno di colpi di scena. C’è chi lavora nell’ombra, chi manipola creando intense trame e cospirazioni. Scambi di identità, pedine mosse su una scacchiera e tanto glamour in una pellicola dalle atmosfere particolari, sempre in bilico tra tensione, commedia e romanzo femminile.

Baby Driver

Da vedere perché l’atmosfera che crea Edgar Wright è pop come quella di Glass Onion

Chi ha amato il tono di Glass Onion – Knives Out si godrà anche Baby Driver. Il rapidissimo film di Edgar Wright è fatto da personaggi eccentrici che pensano e agiscono alla velocità della luce. Baby (Ansel Elgort) è un genietto a cui è difficile stare dietro. Soffre di acufene, il suo superpotere è ascoltare la musica che gli permette di concentrarsi e guidare a velocità pazzesche. Per questo suo talento viene assoldato come autista per le rapine. Anche in questo caso vi stiamo consigliando un film di genere classico (l’heist movie) contaminato da una sensibilità che viene quasi dal futuro del cinema. Travolgente.

Ocean’s Eleven

Da vedere per scoprire il primo grande film collettivo del 2000

L’altra prospettiva del whodunit: le storie di ladri. La saga di Danny Ocean è ancora uno dei blockbuster collettivi più riguardabili (soprattutto il complicato secondo capitolo) per come somma strati di lettura e va visto e rivisto per essere compreso appieno. Proprio come Glass Onion ha una vita lunga perché, anche dopo avere risolto il mistero, riascoltare la storia dall’inizio alla fine ha un sapore diverso.

Murder Mystery

Da vedere per godersi una commedia leggera ai confini della parodia

Commediola leggerissima che ricalca il tema dell’omicidio misterioso e della caccia all’uomo. Un poliziotto è in Europa con la moglie per una vacanza che deve riaccendere la loro passione. Vengono incriminati per l’omicidio di un anziano miliardario e si lanciano in una fuga in cui, l’unico modo per uscire sani e salvi, è risolvere il mistero. Tra parodia, non-sense e idiozie, Murder Mystery è il film di intrattenimento da tenere in sottofondo mentre si fanno i mestieri di casa.

Chain of Events

Da vedere per divertirsi con un gioco di sceneggiatura fatto da cause e conseguenze

E ora, qualcosa di completamente diverso. Chi ama le trame a incastro in cui più storie si intrecciano con un effetto domino di cause e conseguenze troverà pane per i suoi denti con Chain of Events. Il piccolo film tratto da un radio dramma scritto da Leo McKern, è nel catalogo Netflix come una piccola gemma da scoprire. Il meccanismo è semplice e l’effetto intrigante. Un uomo non paga il biglietto dell’autobus. Innesca così una catena di eventi che porterà a un catastrofico finale. Un B movie d’altri tempi, con morale e karma in azione.

Quale di questi film avete amato di più? Fatecelo sapere nei commenti o seguendoci su Twitch!

Vi ricordiamo che Glass Onion – Knives Out uscirà il 23 dicembre.