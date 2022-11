Glass Onion – Knives Out ha riunito Kate Hudson con “l’anima gemella” Kathryn Hahn

Dopo aver condiviso lo schermo nella commedia con Matthew McConaughey Come farsi lasciare in 10 giorni, Kate Hudson e Kathryn Hahn sono tornate a lavorare insieme, a quasi vent’anni di distanza, per Glass Onion – Knives Out (LEGGI LA RECENSIONE).

Nel primo film, uscito nel 2003, Hudson interpreta una scrittrice, che in seguito alla separazione a cui va incontro la sua amica Michelle (Hahn), si mette a scrivere su come uscire con un uomo e allontanarlo in dieci giorni, imitando il comportamento di quest’ultima. Nel sequel di Knives Out, in cui ritorna come protagonista Daniel Craig, Hudson veste invece i panni di Birdie Jay, modella diventata stilista, mentre la Hahn è l’aspirante senatrice Claire Debella.

In occasione della premiere del film a Los Angeles, Hudson ha raccontato a The Hollywood Reporter che era da molto tempo che non vedeva la collega, condividendo la sua gioia nel ritrovarla sul set:

Siamo state molto vicine per diversi anni e poi, come succede, ci sono figli, matrimonio, altri figli, altri matrimoni – per me, lei è ancora nel suo. Sono trascorsi anni in cui non ci siamo viste e quando l’ho ritrovata, quando mi sono riunita a lei per questo film, è stato come se non ci fossimo mai lasciate. Sento che siamo anime gemelle. È il massimo.

Vi ricordiamo che il film sarà nei cinema italiani dal 23 al 29 novembre per poi essere disponibile su Netflix a partire dal 23 dicembre. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate della reunion tra Hudson e Hahn in Glass Onion – Knives Out? Potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto, a patto di essere iscritti a BadTaste+.

FONTE: THR