Una decina di giorni fa abbiamo parlato della strategia di distribuzione cinematografica di Glass Onion – Knives Out 2, il film scritto e diretto da Rian Johnson che riporterà in scena il Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig, impegnato nella risoluzione di un nuovo caso che sarà dapprima visibile al cinema fra il 23 e il 29 novembre poi, dopo un mese, in streaming esclusivo su Netflix.

La notizia arrivava dopo settimane di speculazioni in cui pareva che proprio con Glass Onion – Knives Out 2, Netflix avrebbe inaugurato una nuova strategia distributiva basata sulla release in anteprima cinematografica per una finestra di 45 giorni di alcuni titoli di rilievo che sarebbero stato accolti a braccia aperte anche da catene cinematografiche con le quali il colosso dello streaming non aveva mai collaborato in precedenza per via di ben noti attriti. Il motivo? È presto detto: la carenza di prodotti di richiamo in uscita fra settembre e dicembre (e non solo).

La realtà dei fatti è però ben diversa: Glass Onion – Knives Out 2 avrà sì una distribuzione cinematografica esclusiva e in anteprima, ma di durata inferiore a quanto preventivato (così come la relativa window di esclusività).

Ecco perché Glass Onion sarà al cinema solo per una settimana

E in un recente Botta&Risposta con gli azionisti, il co-CEO e Chief Content Officer di Netflix, Ted Sarandos, ha difatti minimizzato il discorso sulla distribuzione cinematografica della pellicola di Rian Johnson sottolineando, ancora una volta, che il core business della compagnia è e resta lo streaming:

Siamo in un business che si basa sull’intrattenere i nostri membri con film di Netflix su Netflix ed è lì che focalizziamo tutta la nostra energia e le nostre spese. Ci sono dibattiti di ogni tipo e per tutto il tempo. Ma, internamente alla compagnia, non ci sono dubbi sul fatto che facciamo i nostri film per i nostri membri e vogliamo davvero che vengano visti su Netflix. E ovviamente, con una settimana di permanenza nelle sale, la maggior parte delle persone lo guarderà su Netflix. Proprio come guardano la maggior parte dei film. La stragrande maggioranza della gente guarda i film a casa.

Sarandos, proprio in relazione a Glass Onion – Knives Out 2, riconosce però che la distribuzione in sala può accrescere la portata dell’evento:

Questo film si situa in una zona intermedia fra quella settimana in cui dobbiamo portare i film al cinema per renderli idonei a partecipare ai vari premi, al periodo in cui li portiamo ai festival facendoli viaggiare in giro per il mondo. È una maniera per condensare l’esperienza in un evento più “rumoroso”. I nostri film sono ormai una presenza fissa festivaliera in tutto il mondo. E per tutta quella gente che non può andare a vedere un festival cinematografico in una città che lo ospita, una settimana di release in 600 sale diventa una via per consentire l’accesso a una pellicola e aumentare le discussioni intorno a essa. Che è quello che facciamo con i festival. Per cui definirei tutto questo come un’altra maniera per montare l’aspettativa sul film e aumentare la consapevolezza su di esso prima della diffusione in streaming su Netflix.

Glass Onion – Knives Out 2, la sinossi e il cast

Benoit Blanc torna a risolvere un mistero nel nuovo giallo di Rian Johnson. Questa nuova avventura vede l’intrepido detective in una lussuosa proprietà su un’isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l’ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l’innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l’influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati. Di ritorno al franchise da lui creato, il cineasta premio Oscar Rian Johnson scrive e dirige Glass Onion – Knives Out, riunendo un cast stellare che vede il ritorno di Daniel Craig insieme a Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson e Dave Bautista.

Trovate tutte le notizie su Glass Onion – Knives Out 2 nella nostra scheda.

FONTE: Deadline