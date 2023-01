Glass Onion – Knives Out: leggi la sceneggiatura del film di Rian Johnson

Glass Onion - Knives Out

Nell’ambito del progetto “Read the Screenplay” in vista della stagione dei premi, Deadline ha pubblicato la sceneggiatura di Glass Onion – Knives Out, il film di Rian Johnson ora disponibile su Netflix.

Dopo la sceneggiatura di The Batman di Matt Reeves, oggi tocca allo script del sequel di Cena con delitto, scritto ancora una volta da Rian Johnson.

Ricordiamo che il regista in questi giorni inizierà a scrivere il terzo capitolo della saga con protagonista Benoit Blanc.

