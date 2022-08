Glass Onion – Knives Out: i primi dettagli della trama e la lista dei personaggi

Glass Onion - A Knives Out Story

Come abbiamo visto, Empire ha dedicato il nuovo numero a Glass Onion – Knives Out, sequel di Cena con delitto diretto da Rian Johnson in arrivo il 23 dicembre su Netflix.

All’interno della celebre rivista di cinema sono presenti non solo alcune nuove foto dal film, ma anche i primi dettagli della trama.

Nel film un gruppo di vecchi amici si riunisce in Grecia su invito di un amico ricco per risolvere un omicidio per gioco. Alla fine, però, le cose si fanno fin troppo realistiche.

Ecco allora la lista di tutti i personaggi e degli attori che li interpretano:

Leslie Odom Jr. interpreta lo studioso Lionel Toussaint che lavora per il magnate della tecnologia Miles Bron, interpretato da Edward Norton ;

interpreta lo studioso Lionel Toussaint che lavora per il magnate della tecnologia Miles Bron, interpretato da ; Kathry Han interpreta Claire Debella, governatrice del Connecticut candidata al Senato;

interpreta Claire Debella, governatrice del Connecticut candidata al Senato; Kate Hudson interpreta la fashionista Birdie Jay;

interpreta la fashionista Birdie Jay; Jessica Henwick interpreta l’assistente di Birdie, Peg

interpreta l’assistente di Birdie, Peg Dave Bautista interpreta lo Youtuber Duke Cody, che partecipa alla festa assieme alla sua ragazza più giovane nonché assistente del suo canale Whisky, interpretata da Madelyn Cline ;

interpreta lo Youtuber Duke Cody, che partecipa alla festa assieme alla sua ragazza più giovane nonché assistente del suo canale Whisky, interpretata da ; Janelle Monàe interpreta l’imprenditrice tecnologica Cassandra “Andi” Brand .

