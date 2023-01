Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Era circa la metà di ottobre del 2022 e Glass Onion – Knives Out veniva presentato al London Film Festival dando modo ai presenti di venire a conoscenza di quello che poi, fra cinema e streaming su Netflix, avrebbero scoperto qualche settimana dopo: Benoit Blanc, il personaggio interpretato da Daniel Craig nel franchise, è queer.

Per tutelare e garantire il più possibile l’effetto sorpresa sull’identità di chi vestiva i panni del partner di Blanc nel film, nei vari eventi stampa il nome dell’attore non è mai stato tirato fuori in maniera diretta.

Ora però è il diretto interessato, Hugh Grant, a spiegare nel corso di un’intervista perché abbia accettato di effettuare una breve comparsata in Glass Onion:

Sì, è vero, sono sposato con James Bond. È un momento molto piccolo del film. Non so neanche di preciso perché abbiano voluto inserire questa cosa, ma in ogni caso, visto che pensavo che il primo Knives Out fosse un film davvero brillante, mi sono detto “Perché No?”. Sono dovuto andare sul set solo per una manciata di ore.

In un approfondimento pubblicato dal sito ufficiale di Netflix, Rian Johnson spiega di non escludere che Hugh Grant possa apparire anche in un altro sequel di Knives Out:

Innanzitutto posso dire di essere stato fortunatissimo per essere riuscito a riportare quell’attore in un film giallo. Staremo a vedere. Ma se dovesse davvero tornare, avverrà in futuro perché per me è davvero importante mettere dei paletti. E i paletti in questi film sono i casi da risolvere, non la vita del detective. Non si tratta di andare a scavare chi sia o come sia diventato quello che è diventato. Non deve essere il protagonista delle storie. Il protagonista di questi film sono i misteri alla base e devono girare intorno a esso. Il detective è interessante in virtù della sua funzione strumentale alla storia che stiamo raccontando. Però sono anche un gran bugiardo e se qualcosa mi fa ridere, inevitabilmente finirò per farla a un certo punto. Staremo a vedere.

