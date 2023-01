Glass Onion: dal particolare “spoiler” in bella vista all’errore finito nel film

Glass Onion - Knives Out

In una recente intervista con Variety, Janelle Monae ha parlato in compagnia della responsabile delle acconciature Leslie Bennett di Glass Onion – Knives Out, il film di Rian Johnson ora disponibile su Netflix.

L’attrice ha sottolineato che uno spoiler sulla rivelazione a metà film era stato messo in bella vista:

Io e Rian [Johnson] abbiamo parlato a lungo della parrucca di Helen. Quando finge di essere Andi, e nessuno lo sa, la riga dei capelli è dall’altro lato. L’idea era che fosse proprio un riflesso di sua sorella.

Bennett ha poi aggiunto:

Rian voleva che Andi e Helen avessero due aspetti diversi. Andi doveva essere più composta e alla moda.

Il regista ha poi parlato con Entertainment Weekly di un errore commesso da Jessica Henwick finito nel montaggio finale.

Jess doveva infrangere una statua di vetro gigantesca, era così elettrizzata. Era una gigantesca ruota di vetro. Abbiamo cominciato ad accendere la cinepresa e intanto le ho spiegato: “Ok, dobbiamo girarla in modo perfetto, ne abbiamo solo una a disposizione. Conterò fino a uno, due, tre…“, lei allora l’ha buttata a terra e ha guardato dritto in camera, facendo così [mima una faccia sconvolta]. Dovevamo provarla, ma lei l’ha distrutta e ha guardato nella cinepresa. E quel ciak è nel film.

Vi ricordiamo che Glass Onion è ora disponibile su Netflix. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.