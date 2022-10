Glass Onion, aperte le prevendite: il 23 novembre la proiezione evento ad Arcadia Cinema!

Glass Onion - A Knives Out Story

Dopo molte indiscrezioni, è ora ufficiale: Glass Onion – a Knives Out Story uscirà anche in Italia al cinema con un’anteprima di una settimana che si terrà dal 23 al 29 novembre.

Il film di Rian Johnson, attesissimo sequel di Cena con Delitto acclamato dalla critica al Toronto Film Festival, arriverà nei principali circuiti cinematografici italiani grazie a un accordo stretto da Netflix con gli esercenti che assicurerà una finestra di un mese prima del lancio in piattaforma. Noi di BadTaste.it celebreremo il ritorno di Benoit Blanc sul grande schermo, dopo il grande successo di Cena con Delitto (che per molti rappresenta ancora una delle ultime grandi esperienze cinematografiche prima dell’inizio della pandemia), ovviamente in Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo, di cui siamo media partner.

LEGGI – Le recensioni internazionali

La proiezione speciale si terrà il 23 novembre alle ore 21:00, come sempre realizzeremo un video con le reazioni del pubblico e potrebbero esserci anche altre sorprese! Vi invitiamo quindi a preacquistare il vostro posto quanto prima:

Ecco anche le altre proiezioni nel circuito Arcadia: