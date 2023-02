Glass Onion: il produttore Ram Bergman parla di quando ha scoperto il valore di Rian Johnson

Quello tra Ram Bergman e Rian Johnson è un connubio artistico che dura da anni: oltre a Glass Onion e Knives Out – Cena con delitto, i due hanno infatti collaborato a film come Looper e Star Wars: Gli ultimi Jedi, ma prima ancora, nel 2005, a Brick – Dose mortale.

In un’intervista con THR, Bergman ha parlato di quanto ha scoperto il valore del regista:

Prima di tutto, sono il figlio di put*ana più fortunato al mondo. Ci sono due momenti in cui l’ho scoperto, come dico sempre. Quando abbiamo girato Brick, il primo giorno, alla prima scena, ho subito capito che [Rian] sapesse bene ciò che voleva e soprattutto sapeva come comunicarlo.

L’altro momento è stato quando abbiamo presentato Brick al Sundance e il responsabile della programmazione di allora, Geoffrey Gilmore, definì Rian il miglior regista al festival. La maggior parte della gente, quando sente cose simili, inizia a montarsi la testa e ad agire di conseguenza. Rian fece esattamente l’opposto, non se la bevve e non gli importò nulla. Voleva soltanto tornare a girare film.