La strategia distributiva cinematografica di Glass Onion: a Knives Out Story è stata svelata. Qualche settimana fa, infatti, Netflix aveva spiegato che l’atteso film di Rian Johnson sarebbe arrivato in piattaforma a Natale, e poco più di un mese prima, in occasione del weekend del Ringraziamento, in un numero selezionato di cinema.

Ora lo stesso Rian Johnson ha pubblicato questo annuncio:

Popolo di Twitter! In preparazione al grande lancio natalizio su Netflix, questo Ringraziamento Glass Onion avrà una distribuzione speciale di una settimana in anteprima. Un enorme ringraziamento a AMC, Regal e Cinemark e agli altri. Sono veramente entusiasta. È la prima volta che un film Netflix esce in tutte queste catene cinematografiche, ed è una cosa molto grossa, durerà solo una settimana e i biglietti saranno messi in vendita lunedì! Andiamo!

This is the first time a Netflix movie has been in all of these theater chains, which is a very big deal, it’s one week only, and tickets go on sale…… MONDAY! Let’s GOOOOOOOO — Rian Johnson (@rianjohnson) October 6, 2022

Si tratterà della più ampia distribuzione cinematografica per un film Netflix, che si terrà tra il 23 e il 29 novembre in circa 600 cinema degli Stati Uniti e altre sale sparse per il mondo (attendiamo notizie circa una distribuzione italiana). L’entusiasmo di Johnson è relativo al fatto che per la prima volta grandi catene come AMC, Regal e Cinemark hanno accettato di portare in sala un film del gigante dello streaming: senza dubbio ha giocato a favore dell’accordo l’esclusività cinematografica con una finestra di circa un mese (Glass Onion uscirà su Netflix in tutto il mondo il 23 dicembre).

In un comunicato stampa aggiuntivo Johnson ha sottolineato di essere “al settimo cielo per come Netflix sia riuscita a lavorare con AMC, Regal e Cinemark per portare Glass Onion al cinema in un evento esclusivo in anteprima. Sono film fatti per entusiasmare il pubblico, e non vedo l’ora di percepire l’energia delle persone mentre lo vedranno sul grande schermo. Tra questo e l’uscita natalizia su Netflix, sono davvero entusiasta del fatto che il pubblico di tutto il mondo possa vedere il film”.

Ricordiamo che Cena con Delitto rimase al cinema per molte settimane, dal 27 novembre 2019 fino a febbraio inoltrato del 2020, e arrivò a incassare oltre 165 milioni di dollari.

Trovate tutte le notizie su Glass Onion – A Knives Out Story nella nostra scheda.