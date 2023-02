Glass Onion: Rian Johnson rivela qual è stata la scena più difficile da scrivere

In un’intervista con Variety, Rian Johnson, regista e sceneggiatore di Glass Onion – Knives Out (LEGGI LA RECENSIONE) ha rivelato qual è stata la scena del film più difficile da scrivere:

La scena tra Blanc ed Helen sul balcone dell’appartamento newyorkese di Blanc è il fulcro del film. È la scena in cui riveliamo la struttura dell’intero film, mostrando la nostra mano, e in cui introduciamo anche il personaggio principale, Helen. Aveva così tante parti in movimento. La scena deve non solo orientare il pubblico, capovolgendo ciò che pensano di aver visto, ma anche introdurre un nuovo personaggio e far sì che ci piaccia, che ci si schieri dalla sua parte e che poi definisca chiaramente la sua missione che porterà avanti la seconda metà del film. Tutto questo [avviene] in una lunga conversazione statica a un tavolo, esattamente a metà del film, dove il rischio che il ritmo si afflosci è massimo. Ho riscritto quella scena fino all’ultimo momento, per poi modificarla drasticamente in fase di montaggio.

In un’intervista con THR, il regista ha invece raccontato un retroscena su un’altra scena del film. Per dimostrare che Birdie è l’assassino nella “festa con delitto” escogitata da Miles Bron, Benoit Blanc (Daniel Craig) dichiara che il medaglione appeso al collo del miliardario è l’unico pezzo del suo abbigliamento che non si adatta al suo “stile da disinvolto isolano“. Johnson ha rivelato che la battuta non era prevista originariamente nel copione, ma è stata ideata da lui e Craig durante le prove. Ecco le sue parole:

Quando faccio le prove con gli attori, non sono mai fissato sulle parole. Sono fissato sul perché le parole sono lì. La maggior parte delle volte finiamo per farlo così come è stato scritto, ma se riusciamo a batterlo o a trovare una piccola cosa che abbia senso e lo amplifichi, ne sono sempre felice.

Glass Onion – Knives Out è disponibile su Netflix. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Rian Johnson su Glass Onion? Lasciate un commento!

FONTE: Variety/ THR