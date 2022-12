Glass Onion: Rian Johnson spiega il procedimento con cui ha deciso chi è l’assassino del film

In un’intervista con The Wrap, Rian Johnson, regista e sceneggiatore di Glass Onion – Knives Out (LEGGI LA RECENSIONE), ha spiegato il procedimento con cui ha deciso chi è l’assassino del film. Le sue dichiarazioni contengono alcune anticipazioni sulla trama, quindi vi invitiamo a non proseguire la lettura se non volete incappare in SPOILER.

Fatta questa precisazione, ecco dunque le parole di Johnson:

Non è che mi venga in mente un gruppo di sospetti e poi decida quale sia l’assassino e parta da lì a ritroso. In un certo senso, quando inizio a lavorare su qualcosa, gioco a scacchi con tre pezzi: penso alla vittima, al protagonista e all’assassino, fondamentalmente, e non so nemmeno chi saranno. Ma so chi è l’assassino perché conosco il suo ruolo drammatico e conosco il suo rapporto con il protagonista – non il detective, che è al di fuori di questo – ma il protagonista, che è Marta nel primo [film] e Helen in questo.

Quindi si tratta di pensare in termini di struttura essenziale: qual è il gambetto essenziale che stiamo cercando di mettere in atto con l’omicidio?

Poi qualcosa scatta, e io ne capisco la forma prima ancora di definire i dettagli su chi sono i sospettati, e anche necessariamente quali sono i dettagli del personaggio dell’assassino. Quello che intendo dire è che tutto inizia in modo molto concettuale, poi giro le manopole della messa a fuoco e metto tutto a fuoco, passo dopo passo… non so se ha senso.