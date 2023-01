Glass Onion: Rian Johnson svela il sottotitolo che preferirebbe per i film della saga

Come abbiamo scoperto qualche settimana fa, Rian Johnson non voleva che nel titolo di Glass Onion venisse citato Knives Out (in originale il sottotitolo è indicato come A Knives Out Mystery).

Durante la sua recente partecipazione al podcast The Filmcast, Rian Johnson ha ammesso di aver assolutamente compreso le ragioni di marketing legate alla scelta di Netflix, ma che in realtà ambisce a cambiare il sottotitolo in futuro:

Voglio vedere quanto in fretta riusciremo ad abbandonare quel sottotitolo. Il prima possibile vorrei arrivare a “A Benoit Blanc Mistery“. Posso dire che con questo secondo film, grazie alla portata di Netflix e alla quantità di persone che l’ha visto, ci stiamo avvicinando ancora di più a quel “A Benoit Blanc Mistery“.

