Glass Onion: ecco perché Bill Hader viene ringraziato nei titoli di coda

Nei titoli di coda di Glass Onion – Knives Out (LEGGI LA RECENSIONE) compare anche un ringraziamento speciale a Bill Hader, attore noto soprattutto per It – Capitolo 2 e la serie Barry, di cui è protagonista e sceneggiatore. Ospite del podcast Spoiler Special di Empire, il regista del film, Rian Johnson, ha spiegato che questo è dovuto a un suggerimento dell’attore per quanto riguarda la caratterizzazione di Helen e Andi, le due gemelle interpretate da Janelle Monáe.

Ecco le sue parole:

È stato difficile capire come ottenere quell’investimento emotivo da parte del pubblico con Helen. Lo ringrazio nei titoli di coda, ma Bill Hader, che è un filmmaker davvero intelligente, mi ha scritto una nota sulla sceneggiatura per dirmi che l’avevo scritta più vicina ad Andi come tipo di personaggio. Andi era una donna di successo nel suo campo, un gran battitore come tutti gli altri. Hader mi ha detto che avrebbe dovuto essere completamente fuori dal mondo, fare l’insegnante o avere dei figli, essere un pesce fuor d’acqua, e io ho subito pensato “Ecco fatto“. Quindi, far apparire Helen come una persona molto diversa e come qualcuno di cui il pubblico si preoccupa è stata la chiave, volevamo che il pubblico avesse paura che potesse davvero essere uccisa.

