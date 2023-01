Glass Onion supera The Gray Man: il film di Rian Johnson è il quarto più visto di sempre su Netflix

Che Glass Onion – Knives Out fosse un successo si sapeva già, ma ora la pellicola di Rian Johnson ha ufficialmente superato The Gray Man dei fratelli Russo diventando il quarto film più visto di sempre in streaming su Netflix.

Con più di 273 milioni di ore visualizzate, Glass Onion si è drasticamente avvicinato alla terza posizione di Bird Box (LEGGI LA RECENSIONE): la pellicola con Sandra Bullock è sul gradino più basso del podio con 282 milioni di ore.

Sarà interessante vedere se la marcia del giallo scritto e diretto da Rian Johnson proseguirà o se si fermerà fuori dal podio.

Quelli di The Gray Man e Knives Out sono franchise sui quali Netflix ha puntato davvero molto, spendendo anche un quantitativo decisamente ingente di dollari. L’accordo che il colosso dello streaming ha siglato per blindare Rian Johnson, il suo socio Ram Bergman e Daniel Craig è da ben 450 milioni di dollari (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Per quanto riguarda The Gray Man, la compagnia e i fratelli Russo hanno intenzione di sviluppare sia un sequel che uno spin-off.

Cosa ne pensate? Secondo voi Bird Box resterà stabile in terza posizione o verrà superato dal secondo capitolo di Knives Out? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Netflix