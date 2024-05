Dopo essere stato definitivamente lanciato da Top Gun 3, dove ha vestito i panni di Hangman, Glen Powell è, come si suol dire, sulla cresta dell’onda: dopo il successo della commedia romantica Tutti tranne te, dove ha recitato di fianco a un’altra star in netta ascesa come Sydney Sweeney, lo ritroveremo a luglio in Twisters, sorta di reboot del ben noto blockbuster del 1996 diretto da Jan de Bont.

Nella cover story che gli è stata dedicata da GQ, Glen Powell discute, fra le altre cose, di Batman, un franchise con cui ha avuto brevissimamente a che fare dato che è comparso, con un ruolo minuscolo, ne Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno di Christopher Nolan.

L’occasione viene fornita dal fatto che l’intervista è stata effettuata proprio presso gli studi della Warner a Los Angeles e, nel momento in cui intervistatore e intervistato passano presso la sezione delle Batmobili, l’attore spiega:

Sono sempre stato un tipo da Batman. Anche se ho un parere alquanto deciso in merito. Il mio non avrebbe un tono simile a quello di Matt Reeves, sarebbe più in linea con quello di Michael Keaton.

E, passando vicino alla Batmobile di Keaton / Burton aggiunge con entusiasmo:

Oh, che meraviglia! Vedi? È questa l’era di Batman che amo.

Poi, ripensando alla sua esperienza nel film di Nolan, aggiunge con una punta di divertito orgoglio:

Mi sono fatto spaccare la testa da Bane nel Cavaliere oscuro – il ritorno!

