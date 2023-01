Glen Powell torna a parlare del film su Captain Planet

Forse non tutti ricorderanno che Glen Powell, attore visto recentemente al fianco di Tom Cruise in Top Gun: Maverick, nel 2016 aveva presentato una sceneggiatura scritta a quattro mani con Jono Matt di un adattamento in live-action di Captain Planet e i Planeteers, celebre serie animata dei primi anni ’90 di stampo ambientalista.

Del progetto non abbiamo più avuto notizie, ma recentemente è stato chiesto proprio a Powell se ci sono sviluppi a tal riguardo. A Entertainment Tonight ha dichiarato:

Penso che queste conversazioni avverranno a breve. So che [Leonardo] DiCaprio ne è super appassionato. Io sono super appassionato. Penso che potrebbe essere grandioso… Voglio che funzioni. Mi piacerebbe interpretare quel supereroe.

La storia scritta da Pawell e Mat era ambientata molti anni nel futuro rispetto allo show televisivo, in un tempo in cui il supereroe avrà un estremo bisogno della forza dei bambini, e non vice versa come invece accadeva nella serie.

Cosa ne pensate. Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto.