Glen Powell ha parlato con Screenrant di come affronterà Top Gun 3 dopo l’esperienza con The Blue Angels, un documentario da lui prodotto sulla pattuglia acrobatica della Marina degli Stati Uniti d’America.

Sulla possibilità che dia anche il suo contributo alla storia, l’attore ha spiegato:

Ci sono un mucchio di menti davvero brillanti [all’opera su Top Gun 3] che non necessitano affatto il mio contributo, scriveranno una storia splendida insieme. Ma posso dire che dopo aver girato Top Gun e Devotion, avverti davvero un senso di comunità. Quando vedo i messaggi sul cellulare la mattina, è così forte che in gran parte siano indicativi di chiamata, ed è bellissimo che possa chiamare molti di questi piloti i miei amici.

Ha poi aggiunto:

Quando abbiamo fatto Top Gun: Maverick, quello era un mondo nuovo e scintillante per me. Adesso è ancora luminoso, ancora scintillante, ma è anche un gruppo che chiamo famiglia. Quindi affronterò questo film in modo diverso. Forse il fatto che abbiamo vissuto di più in questo mondo e che tutti adesso sono molto più a loro agio renderà il tutto ancora più significativo.

Dopo l’uscita al cinema in IMAX, The Blue Angels arriverà su Prime Video il 23 maggio (non è ancora chiaro se anche in Italia).

