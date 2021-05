Come ben sappiamo Emma Stone non è stata la prima a vestire i panni diin un film in live-action. A metà degli anni ’90 e inizio anni 2000 fua interpretare le celebre villain Disney in due film in live-action arrivati nelle sale rispettivamente nel 1996 e nel 2000.

Ebbene la stessa Close parlando con Variety ha rivelato che effettivamente sarebbe pronta a rivestire nuovamente i panni dell’iconica villain in un ipotetico nuovo film, proponendo anche un piccolo plot:

Ho una grande storia per dare vita a un’altra Crudelia attraverso la mia Crudelia. Crudelia arriva a New York e sparisce nelle fogne.

La prima foto della pellicola è stata diffusa nell’agosto del 2019 durante la D23 (GUARDA LA PRIMA FOTO UFFICIALE). In quell’occasione, era stata Emma Stone, in un video, a spiegare che Cruella sarà ambientato nella Londra punk-rock degli anni settanta e racconterà cosa ha reso Crudelia così cattiva.

Crudelia, questo il titolo della pellicola, è diretto da Craig Gillespie (il remake di Fright Night), regista di Tonya con Margot Robbie e vede come protagonista Emma Stone. La sceneggiatura è a cura di Aline Brosh McKenna, Jez Butterworth, Dana Fox, Kelly Marcel, Tony McNamara, Steve Zissis. L’uscita è stata fissata al 28 maggio 2021.

Il resto del cast è composto da Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Emily Beecham e Joel Fry.

Quanto attendete questo nuovo live action Disney dedicato alla cattiva di La carica dei 101? E cosa ne pensate di un eventuale ritorno della Close nei panni dell’iconica Villain? Ditecelo nei commenti!