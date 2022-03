Gli azionisti Discovery hanno votato oggi per l’acquisizione di WarnerMedia da AT&T per 43 miliardi di dollari, andando a creare un’unica società chiamata Warner Bros. Discovery.

Si tratta di una delle fasi conclusive dell’operazione annunciata l’anno scorso: ora manca il via libera del regolatore, che dovrebbe arrivare senza problemi entro metà aprile, quando poi formalmente verrà creata la nuova società. Il dipartimento di giustizia americano, i board of directors di Discovery e AT&T e altri regolatori (tra cui quello europeo) hanno già dato il via libera.

Il CEO della nuova società sarà David Zaslav (attuale CEO di Discovery), mentre il CEO di WarnerMedia, Jason Kilar, dovrebbe lasciare.

La nuova compagnia unirà, tra le altre cose le attività di WarnerMedia tra cui lo studio cinematografico Warner Bros, i canali televisivi CNN, TBS, TNT, HGTV, Food Network, Discovery Channel, e le piattaforme streaming HBO Max e Discovery+, che proporrano i contenuti dello sterminato catalogo Warner e dei canali Discovery in tutto il mondo. L’obiettivo è anche avere la possibilità di “investire in più contenuti originali per le piattaforme streaming, aumentare le opzioni di programmazione tra la rete globale di pay TV e tv commerciale, e più esperienze innovative e scelta per i consumatori”.

Per quanto riguarda le piattaforme streaming Discovery+ e HBO Max, l’idea è che vengano proposte con una sorta di bundle come capita attualmente con Disney+, HULU ed ESPN.

