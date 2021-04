Per il montaggio di– che in generale si occupa in prima persona di questa parte della post-produzione – ha dovuto ricorrere a due grandi professionisti, Dylan Tichenor e Craig Wood.

Durante un’intervista con Sundance Collab, Tichenor ha parlato della collaborazione con Zhao precisando che sono ancora impegnati a dare gli ultimi ritocchi al montato:

Ci stiamo ancora lavorando con Chloe. In generale è lei a montare i suoi film, perciò ha le idee molto chiare, anche se mi chiede sempre cosa penso. In tutta onestà, abbiamo lavorato al primo montaggio senza troppe indicazioni da parte sua su ciak da scegliere e cose varie. Poi lo ha visto e abbiamo cominciato a ritoccare quello che voleva ritoccare. In generale, comunque, ha fatto affidamento sulla nostra esperienza e sul nostro punto di vista. Ecco perché siamo stati ingaggiati, per la nostra esperienza e per la nostra creatività, oltre che per il senso dell’umorismo. È così che si ottengono i risultati migliori.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per novembre 2021.

