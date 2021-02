Gli Eterni, parla la regista: “Conoscerete nuovi eroi e vi innamorerete di loro”

Le informazioni sugli, film dei Marvel Studios in arrivo a fine anno, arrivano a piccole dosi. In attesa di ammirare i primi materiali promozionali del film,ha parlato del progetto con ET preannunciando qualcosa di innovativo per la Casa delle Idee.

“Conoscerete un nuovo gruppo di eroi, vi innamorerete di loro e esplorerete una nuova mitologia” ha commentato la regista. “È qualcosa di nuovo, sarà bellissimo e ne vado molto fiera, come vado molto fiera del cast. Non vedo l’ora che possiate guardarlo“.

In un’altra intervista, ricordiamo, la regista aveva ringraziato Kevin Feige e il produttore Nate Moore:

La Marvel è stata incredibile, Kevin e Nate con tutta la squadra hanno saputo fin dal primo momento che avrei voluto un film colossale e ambizioso e al contempo molto intimo. Sapevano che puntavo a entrambe le cose e pertanto sono stati incredibili a tenermi per mano per tutta la lavorazione, permettendomi di spingermi ovunque volessi e facendo quadrare il tutto nell’Universo Cinematografico Marvel. È stata una lavorazione incredibile, aspettate e vedrete.