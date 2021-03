La notizia la dà Deadline : l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences starebbe prendendo seriamente in considerazione l’idea di spostare la novantatreesima cerimonia di premiazione degli Oscar dal Dolby Theatre del centro commerciale Hollywood & Highland alla Union Station, la grande stazione dei treni di Los Angeles.

Nessuna decisione è stata ancora presa ufficialmente, ma secondo quanto segnala il sito sia AMPAS che il canale televisivo ABC (che trasmette la cerimonia negli Stati Uniti) sono favorevoli. Nonostante manchi un mese e mezzo all’atteso evento (slittato di due mesi rispetto al tradizionale periodo di fine febbraio a causa del lockdown dell’anno scorso), i piani per gli Oscar sono ancora fumosi e dipendono molto dal livello di gravità dell’emergenza Coronavirus.

Molti gli scenari presi in considerazione dai produttori, che saranno Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh. Uno di questi è di “spezzare” la cerimonia in diversi club di Los Angeles, New York e Londra, limitando quindi l’affollamento di star (ed evitando di costringerle a prendere troppi aerei tra Europa e le due coste degli Stati Uniti). Un altro, appunto, è quello di utilizzare la stazione ferroviaria di Los Angeles, e di trovare il modo di impiegare in qualche modo anche il Dolby Theatre.

La speranza dell’Academy è di riuscire a confezionare un evento suggestivo e quanto più simile alla cerimonia tradizionale degli Oscar, con star e nominati in presenza, senza ovviamente correre rischi sanitari. Obiettivo principale: non ripetere gli errori dei Golden Globes, “spezzati” tra Los Angeles e New York con la consegna virtuale dei premi e una valanga di glitch.

Tra pochi giorni si svolgeranno anche i Grammy, che si terranno “all’interno e intorno al Los Angeles Convention Center” rispettando un rigido protocollo COVID: sarà il primo esperimento di questo tipo, e i produttori degli Oscar osserveranno attentamente.

Potete dare un’occhiata alla Union Station in questo video: