L’Academy ha annunciato ufficialmente che la 94esima edizione degli Oscar si terrà il 27 marzo 2022, e cioè ancora una volta più avanti nell’anno rispetto a quanto stabilito nelle edizioni precedenti alla pandemia di Coronavirus (quest’anno si sono svolti il 26 aprile). La data inizialmente annunciata era il 27 febbraio. Non solo: le regole stabilite durante la pandemia rimarranno valide, e cioè anche i film che hanno debuttato in streaming potranno essere candidati all’Oscar come miglior film. Secondo quanto riporta Variety , l’Academy starebbe valutando di mantenere validi in maniera perenne alcuni dei cambiamenti al regolamento apportati durante la pandemia.

Torna invece valido il calendario tradizionale, stavolta quindi accorciato di due mesi: per qualificarsi, i film dovranno essere usciti al cinema o in streaming/VOD tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2021.

Le date della stagione dei premi saranno:

15 novembre 2021: ultimo giorno per proporre un film nella selezione

21 dicembre 2021: annunciate le shortlist

15 gennaio 2022: Governors Awards

27 gennaio 2022: inizio delle votazioni per le nomination

1 febbraio 2022: fine delle votazioni per le nomination

8 febbraio 2022: annuncio delle nomination

7 marzo 2022: Oscar Luncheon – il gala dei nominati

17 marzo 2022: inizio delle votazioni per gli Oscar

22 marzo 2022: fine delle votazioni per gli Oscar

27 marzo 2022: 94esima cerimonia degli Academy Awards

