Glynis Johns è morta a 100 anni: vincitrice del Tony Award e attrice cinematografica attiva fino al 1999, era considerata una delle ultime stelle della cosiddetta Golden Age di Hollywood. Così l’ha ricordata il suo manager Mitch Clem:

Sono molto triste per la scomparsa della mia amata cliente Glynis John. Glynis si è fatta strada nella vita con intelligenza, umorismo e amore per lo stare in scena, emozionando milioni di persone. È entrata nella mia vita quando stavo iniziando la mia carriera, e ha alzato da subito l’asticella per me su come lavorare in quest’industria con grazia, classe e verità. La tua verità. La sua luce ha brillato con forza per cento anni. Era sempre in grado di calamitare l’attenzione, e aveva un cuore in grado di amare profondamente e con purezza. Oggi è un giorno triste a Hollywood. Non solo piangiamo la scomparsa della nostra cara Glynis, ma piangiamo anche la fine della Golden Age di Hollywood.

Tra i tanti ruoli che ha interpretato Glynis Johns, uno è entrato nell’immaginario collettivo: quello di Winifred Banks, la madre della famiglia Banks protagonista di Mary Poppins. Inoltre, nel 1973 ha vinto un Tony per il suo ruolo in A Little Night Music a Broadway. Nel 1960 venne candidata all’Oscar per il suo ruolo ne I Nomadi.

L’ultimo suo ruolo risale al 1999 nel film Superstar, con Molly Shannon.

Fonte: TheGuardian

