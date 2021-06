LEGGI ANCHE – God Country: la Legendary porterà al cinema la graphic novel di Donny Cates e Geoff Shaw

Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter, showrunner e co-creatore della serie Netflix Sweet Tooth, sarebbe stato ingaggiato dalla Legendary Pictures per dirigere l’adattamento cinematografico di, nota graphic novel scritta da Donny Cates e illustrata da Geoff Shaw.

L’opera (il primo numero) è stato pubblicato per la prima volta dalla Image Comics nel 2017. God Country segue la storia di Emmett Quinlan, un anziano affetto da demenza e con atteggiamenti spesso violenti che un giorno dopo che un tornado si abbatte sulla sua casa e sull’intero Texas dell’est si ritrova rinvigorito, trovando anche una potente spada incantata che gli permetterà di fronteggiare creature ultraterrene.

Lo stesso Donny Cates si è occupato della sceneggiatura del progetto che è in lavorazione dal 2018.

Lee Kramer e Jon Kramer della AfterShock Media si occuperanno di produrre il lungometraggio. Anche Jim Mickle figurerà tra i produttori del progetto.

Tra i lavori come regista di Mickle troviamo titoli come All’ombra della luna, Cold in July – Freddo a luglio, We Are What We Are, Stake Land e Mulberry St. Di recente ha lavorato sia come sceneggiatore che come regista di alcuni episodi della serie Netflix Sweet Tooth.

